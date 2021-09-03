7 de setembro terá reforço de policiamento nas ruas e equipes de prontidão nos quartéis

Manifestações pelo país estão sendo convocadas para o 7 de setembro, na terça-feira, dia da Independência. No Espírito Santo, as forças de segurança se reuniram na última quarta-feira (1º) para definir os últimos ajustes para a data. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), "esperando uma grande movimentação de pessoas em diversos municípios do Estado, principalmente na capital, em Vitória, a Secretaria planejou um esquema de segurança com reforço de policiamento nas ruas e equipes de prontidão nos quartéis, para o deslocamento e acompanhamento de eventos conforme as demandas forem surgindo ao longo do dia, e uma base de monitoramento das manifestações em tempo real, que será implantada na própria Sesp, no Centro Integrado de Comando e Controle". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, detalhou o assunto. Ramalho explicou que a atuação da polícia estará voltada para a segurança do cidadão e para evitar confrontos entre manifestações e depredação do patrimônio público.