7 de Setembro: desfile é cancelado no ES e data terá apenas cerimônia

O tradicional desfile cívico-militar que comemora a Independência do Brasil, em 7 de setembro, foi cancelado neste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário-chefe da Casa Militar do Espírito Santo, Coronel Jocarly Martins de Aguiar, em entrevista ao CBN Cotidiano, haverá uma solenidade simbólica restrita a um breve momento no 38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e de Vila Velha, que vai contar com a presença de algumas autoridades civis e militares, como o governador Renato Casagrande e a vice-governadora Jacqueline Moraes, respeitando o distanciamento social de 2 metros. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Jocarli Martins - 07-08-20
Em 2019, a comemoração de 7 de setembro foi realizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes - a Beira-Mar - em Vitória. Cerca de 3 mil militares de instituições como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica participaram do desfile, que também contou com apresentações aéreas e marítimas. A previsão em 2020, de acordo o coronel, para "abrilhantar ainda mais o momento", era até mesmo trazer um tanque de guerra, mas a melhor decisão foi cancelar o desfile para evitar a propagação da Covid-19.