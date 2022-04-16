600 mil pessoas são esperadas para a Romaria dos Homens

Neste domingo (17), dia da Páscoa, tem início a Festa da Penha, que este ano retomará seu modelo presencial, inclusive das tradicionais romarias. Depois de 2 anos sendo realizada no formato online, devido a pandemia de Covid-19, a tradicional Festa volta a ser presencial para a alegria dos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha. É a 452ª edição da festa e o tema deste ano é "Saúde dos enfermos, rogai por nós". Em entrevista à CBN Vitória, o padre Renato Criste, membro da Comissão da Festa da Penha, traz os detalhes sobre a sua programação.
A Festa da Penha acontece entre os próximos dias 17 e 25 e está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. A Romaria dos Homens, que acontece no sábado dia 23 de abril, deverá reunir cerca de 600 mil pessoas, segundo Padre Renato Criste.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 16-04-22
PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022 – EDIÇÃO 452
Dia 17, domingo - 1º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde para todos
5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 18, segunda-feira - 2º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde do corpo
7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho
19h30 – Bênção para os casais com Padre Renato Criste e show musical com Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 19, terça-feira - 3º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde emocional
7h, 9h, 11h - Missas presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
18h – Apresentação da Camerata Vale Música, presencial no Campinho
19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 20, quarta-feira - 4º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde da fé
7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
11h - Visita da imagem de Nossa Senhora da Penha ao Pronto Atendimento de Alto Laje, Cariacica, com bênção aos doentes e trabalhadores da saúde
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha
Dia 21, quinta-feira - 5º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde das relações
7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
10h - Plantio muda de árvore em homenagem aos profissionais da área da saúde que atuam pela cura e pela ciência, presencial na subida do Convento da Penha
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 5º Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 22, sexta-feira - 6º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde do planeta
7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
17 à 0h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
19h30 - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Parque da Cidade, na Serra
19h30 – Concentração da Vigília Jovem na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha
22h - Missa no Campinho – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
Dia 23, sábado – 7º dia do Oitavário
Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação
7h – Missa presencial no Campinho
8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha
8h – Remaria, Concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa, Vila Velha
9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho
10 às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
10h - Romaria dos Adolescentes – Saída do Parque da Prainha
11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
18h – Romaria dos Homens - Missa de Envio, Catedral de Vitória
23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha
Dia 24, domingo - 8º dia do Oitavário
Tema do dia: Saúde integral
5h, 7h, 11h – Missas presenciais no Campinho
9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha
15h30 - Devocional Oitavário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial Parque da Prainha Vila Velha
17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha
19h30 - Show da cantora Fafá de Belém – Parque da Prainha Vila Velha
Dia 25, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Penha
0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h - Missas na Capela do Convento
7h – Missa - CRB e Seminário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
8h - Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
8h - Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento
10h – Missa - Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
17h - Missa de encerramento, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta e presencial no Parque da Prainha