600 famílias continuam desalojadas após forte chuva em Rio Novo do Sul

10 mil pessoas ficaram prejudicadas com o temporal que provocou uma enchente na cidade de Rio Novo Sul, neste final de semana. De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, coordenador de comunicação da Defesa Civil Estadual, na cidade há ainda 600 famílias desalojadas. Na sede do Corpo de Bombeiros, em Vitória, estão sendo recolhidos donativos para os moradores de Rio Novo do Sul, como água, colchão e roupas de cama.