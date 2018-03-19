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CHUVAS NO ES

600 famílias continuam desalojadas após forte chuva em Rio Novo do Sul

Quem estiver na Grande Vitória e quiser fazer doações de água para os moradores, pode entregar as doações na sede do Corpo de Bombeiros, em Vitória

Publicado em 19 de Março de 2018 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2018 às 10:56
10 mil pessoas ficaram prejudicadas com o temporal que provocou uma enchente na cidade de Rio Novo Sul, neste final de semana. De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, coordenador de comunicação da Defesa Civil Estadual, na cidade há ainda 600 famílias desalojadas. Na sede do Corpo de Bombeiros, em Vitória, estão sendo recolhidos donativos para os moradores de Rio Novo do Sul, como água, colchão e roupas de cama.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten.Cel. Carlos Wagner Borges - 19-03-18

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