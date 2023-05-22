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Segurança Pública

60 mulheres agredidas por dia no ES; delegada orienta como pedir ajuda

A delegada da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Michele Meira, dá as orientações!

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:23

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2023 às 12:23
feminicídio
Crime de feminicídio Crédito: Pixabay
O assassinato da jovem Ana Carolina Rocha Kurth, 24 anos, morta a facadas dentro de um apartamento no Centro de Vitória, onde morava com o namorado, voltou a colocar luz sobre o tema da violência contra a mulher. Matheus Stein Pinheiro, namorado de Ana Carolina, foi preso e é apontado como principal suspeito do crime. No Estado, mais de 7,3 mil casos de violência contra a mulher foram registrados apenas de janeiro a abril de 2023, o equivalente a 60 mulheres agredidas todos os dias no estado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Ainda segundo a pasta, cerca de 70% dos casos ocorrem dentro da casa das vítimas e outros 16,7% acontecem no meio da rua. De acordo com os dados, são 1.825 registros oficiais de violência contra a mulher por mês, de janeiro a abril.
Em entrevista à CBN Vitória, a delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Sesp, Michelle Meira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN – Entrevista José Carlos Schaeffer - Michele Meira - 22-05-23.mp3

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