60 mil pessoas são esperadas no desfile das escolas de samba

60 mil pessoas devem passar pelo Sambão do Povo nos três dias de desfiles previstos no Carnaval de Vitória. A expectativa é da secretaria de Segurança Urbana da capital, que já definiu o contingente da Guarda Municipal que irá atuar em parceria com a Polícia Militar, na segurança do entorno e no gerenciamento do trânsito. O secretário Fronzio Calheira explica que na quinta-feira, dia 21, primeiro dia de desfile serão 60 guardas municipais. Na sexta-feira, dia 22, este número sobe para 80 e no sábado, dia 23, chega a 150 guardas municipais na região. Calheira também informou que a segurança interna do sambão ficará a cargo da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge).
O Carnaval de Vitória é o primeiro do país e é realizado uma semana antes do oficial. Este ano, os portões abrem às 19 horas. Na quinta (dia 21), o desfile começa às 21 horas. Já na sexta e no sábado (dias 22 e 23), às 22 horas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 14-02-19
Confira a ordem dos desfiles
Quinta (21/02/2019)
1. Mocidade Serrana
2. Mocidade da Praia
3. União Jovem de Itacibá
4. Independente de Eucalipto
Sexta (22/02/2019)
1.Andaraí
2 Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Independente de São Torquato
5. Chega Mais
6. Tradição Serrana
7. Chegou o que Faltava
8. Império de Fátima
Sábado (23/02/2019)
1. Imperatriz do Forte
2. Piedade
3. Mocidade Unida da Glória (MUG)
4. Pega no Samba
5. Boa Vista
6. Novo Império
7. Jucutuquara