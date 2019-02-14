60 mil pessoas são esperadas no desfile das escolas de samba

60 mil pessoas devem passar pelo Sambão do Povo nos três dias de desfiles previstos no Carnaval de Vitória. A expectativa é da secretaria de Segurança Urbana da capital, que já definiu o contingente da Guarda Municipal que irá atuar em parceria com a Polícia Militar, na segurança do entorno e no gerenciamento do trânsito. O secretário Fronzio Calheira explica que na quinta-feira, dia 21, primeiro dia de desfile serão 60 guardas municipais. Na sexta-feira, dia 22, este número sobe para 80 e no sábado, dia 23, chega a 150 guardas municipais na região. Calheira também informou que a segurança interna do sambão ficará a cargo da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge).