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5G em Vitória: o que prevê a lei de modernização do processo de licenciamento de antenas

Quem explica é o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:47
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
O sinal de internet 5G "puro" em Vitória será disponibilizado para o consumidor até o final deste mês de agosto. A garantia foi dada pelo superintendente de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Vinícius Caram, na última segunda-feira (8). A Capital já conta com a sua legislação sobre o assunto aprovada, conforme explica em entrevista à CBN Vitória o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira. Segundo ele, com a nova Lei, a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações de pequeno porte em locais onde já existem antenas e nos terrenos particulares é dispensada de licenciamento. Em áreas públicas, a licença para a instalação será feita em até 48h, apenas com a exigência de apresentação de uma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
Entrevista Fernanda Queiroz -Marcelo de Oliveira - 09-08-22

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