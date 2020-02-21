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RECEITA FEDERAL

585 mil capixabas devem declarar Imposto de Renda este ano no ES

O número cresceu em 20 mil contribuintes em relação ao ano passando, segundo a Receita Federal

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2020 às 11:17
A Receita Federal já divulgou as novas regras e prazos para a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 (IRPF), ano-base 2019. O programa para computador e o aplicativo para smartphones já estão liberados para download. No entanto, o envio só acontece a partir de 2 de março e com prazo final até 23h59 do dia 30 de abril.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, disse que o órgão espera receber este ano 20 mil declarações de capixabas a mais do que no ano passado, chegando a 585 mil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 21-02-20

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