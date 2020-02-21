585 mil capixabas devem declarar Imposto de Renda este ano no ES

A Receita Federal já divulgou as novas regras e prazos para a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 (IRPF), ano-base 2019. O programa para computador e o aplicativo para smartphones já estão liberados para download. No entanto, o envio só acontece a partir de 2 de março e com prazo final até 23h59 do dia 30 de abril.