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510 mil capixabas deverão declarar Imposto de Renda

Prazo de entrega começa em 02 de março

Publicado em 10 de Fevereiro de 2015 às 13:15

Publicado em 

10 fev 2015 às 13:15
A Receita Federal já divulgou as regras de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015, ano-base 2014. Este ano mais de 27 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. Aqui no Espírito Santo, a expectativa é de que 510 mil contribuintes apresentem a declaração. O prazo para a entrega começa no dia dois de março e encerra-se no dia 30 de abril. Ouça as orientações do delegado ajunto da Receita Federal no ES, Ivon Pontes. A multa por atraso de entrega será de 1% ao mês-calendário, até 20% - valor mínimo R$ 165,74. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes - 10-02-15

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