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51% dos moradores de Vitória estão acima do peso

A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Débora Malta, destaca o aumento da obesidade na população jovem acima dos 30 anos

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 14:25

Publicado em 

17 abr 2015 às 14:25
Cinquenta e um por cento dos moradores de Vitória estão acima do peso e outros 16% estão obesos.
Os números fazem parte da pesquisa Vigitel - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde. Em entrevista ao CBN Vitória, a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Débora Malta, destaca a preocupação com o aumento da obesidade na população jovem acima dos 30 anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Débora Malta - 17-04-15

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