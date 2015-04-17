51% dos moradores de Vitória estão acima do peso

Cinquenta e um por cento dos moradores de Vitória estão acima do peso e outros 16% estão obesos.
Os números fazem parte da pesquisa Vigitel - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde. Em entrevista ao CBN Vitória, a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Débora Malta, destaca a preocupação com o aumento da obesidade na população jovem acima dos 30 anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Débora Malta - 17-04-15