500 pessoas são esperadas para a cerimônia de posse de Casagrande

A cerimônia de posse do governador eleito, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória, deverá reunir aproximadamente 500 convidados. Este é o número de cadeiras que serão disponibilizadas no Salão São Thiago, onde ocorrerá a transmissão da faixa. Na Cidade Alta, a cerimônia está prevista para começar às 16 horas e é aberta ao público. Mas antes disso acontece a solenidade de posse, na Assembleia Legislativa, a partir das 14h30. Em entrevista à CBN Vitória, a futura secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, que também é membro da comissão da cerimônia de posse, explica que a pedido do próprio governador eleito, ambas as cerimônias serão breves e simples.