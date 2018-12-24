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NO PALÁCIO ANCHIETA

500 pessoas são esperadas para a cerimônia de posse de Casagrande

Este é o número de cadeiras disponibilizadas no Salão São Thiago, onde ocorrerá a transmissão da faixa

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2018 às 11:57
A cerimônia de posse do governador eleito, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória, deverá reunir aproximadamente 500 convidados. Este é o número de cadeiras que serão disponibilizadas no Salão São Thiago, onde ocorrerá a transmissão da faixa. Na Cidade Alta, a cerimônia está prevista para começar às 16 horas e é aberta ao público. Mas antes disso acontece a solenidade de posse, na Assembleia Legislativa, a partir das 14h30. Em entrevista à CBN Vitória, a futura secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, que também é membro da comissão da cerimônia de posse, explica que a pedido do próprio governador eleito, ambas as cerimônias serão breves e simples. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 24-12-18.mp3

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