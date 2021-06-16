500 mil casos de Covid no ES: apesar de controle na Grande Vitória, transmissão no interior tem atenção

O Espírito Santo ultrapassou, nesta terça-feira (15), a marca de 500 mil casos da Covid-19. Em 15 meses de pandemia, foram 501.278 confirmações e 11.193 óbitos, de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde. Em meio ao registro de meio milhão de capixabas que já foram infectados pelo coronavírus, outro número preocupa: a taxa de transmissão (Rt) da Covid-19, que voltou a ser superior a 1.
Segundo dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), o Rt estadual ficou em 1,15 na semana do dia 21 de maio, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 115 pessoas. Ao CBN Cotidiano, o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, por que após uma semana de Rt abaixo de 1 - 0,74 na semana de 07 de maio - o Espírito Santo voltou a registrar altas consecutivas da taxa de transmissão.
Fabio Botacin entrevista Pablo Lira - 16/06/2021