500 mil casos de Covid no ES: apesar de controle na Grande Vitória, transmissão no interior tem atenção

O Espírito Santo ultrapassou, nesta terça-feira (15), a marca de 500 mil casos da Covid-19. Em 15 meses de pandemia, foram 501.278 confirmações e 11.193 óbitos, de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde. Em meio ao registro de meio milhão de capixabas que já foram infectados pelo coronavírus, outro número preocupa: a taxa de transmissão (Rt) da Covid-19, que voltou a ser superior a 1.