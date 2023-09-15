50 mil pessoas devem passar pelo corredor da folia no Vital 2023

Nesta sexta (15) e sábado (16), o maior carnaval fora de época do Espírito Santo volta a tomar conta do Sambão do Povo, em Vitória! Durante os dois dias, capixabas e muitos turistas se reunirão para curtirem as apresentações de Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, Durval Lelys, Xandy Harmonia,Tomate e Timbalada. Além deles, outros artistas de destaque também se apresentam nos camarotes.