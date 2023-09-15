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50 mil pessoas devem passar pelo corredor da folia no Vital 2023

O maior carnaval fora de época do Espírito Santo volta a tomar conta do Sambão do Povo neste final de semana

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2023 às 11:08
Vital 2022
Vital 2022 Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta
Nesta sexta (15) e sábado (16), o maior carnaval fora de época do Espírito Santo volta a tomar conta do Sambão do Povo, em Vitória! Durante os dois dias, capixabas e muitos turistas se reunirão para curtirem as apresentações de Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, Durval Lelys, Xandy Harmonia,Tomate e Timbalada. Além deles, outros artistas de destaque também se apresentam nos camarotes.
Em entrevista ao CBN Vitória, um dos organizadores do Vital, Rommel Rubim conta os detalhes da edição de 2023 e quais as novidades para os foliões. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rommel Rubim - 15-09-23.mp3
- Sexta (15) com Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, a partir das 20h
- Sábado (16) com Durval Lelys, Xandy Harmonia, Tomate e Timbalada, a partir das 18h

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