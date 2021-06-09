Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Covid-19

50 mil doses de vacina da Janssen chegam ao ES na próxima semana

Como as vacinas vencem em 27 de junho, a logística para a imunização está sendo preparada pela Sesa. A vacina requer a aplicação só de uma dose

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2021 às 11:23
Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, em entrevista à CBN Vitória
Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, em entrevista à CBN Vitória Crédito: João Paulo Rocetti
O Espírito Santo receberá na próxima semana cerca de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório Janssen. Em todo o Brasil serão 3 milhões de doses, mas com prazo de validade até 27 de junho. Como o imunizante é importado, o país terá pouco mais de uma semana para receber, distribuir e aplicar todas as doses. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, a logística para a distribuição do imunizante será definida nos próximos dias no Espírito Santo, no entanto ele adiantou ser possível aplicar as 50 mil doses em poucos dias no estado.  O Brasil firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões de doses com entregas até o 4º trimestre. A vacina requer a aplicação só de uma dose, ao contrário da maioria das vacinas aplicadas atualmente contra a Covid, que exigem duas doses.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 09-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados