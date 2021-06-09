50 mil doses de vacina da Janssen chegam ao ES na próxima semana

O Espírito Santo receberá na próxima semana cerca de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório Janssen. Em todo o Brasil serão 3 milhões de doses, mas com prazo de validade até 27 de junho. Como o imunizante é importado, o país terá pouco mais de uma semana para receber, distribuir e aplicar todas as doses. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, a logística para a distribuição do imunizante será definida nos próximos dias no Espírito Santo, no entanto ele adiantou ser possível aplicar as 50 mil doses em poucos dias no estado. O Brasil firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões de doses com entregas até o 4º trimestre. A vacina requer a aplicação só de uma dose, ao contrário da maioria das vacinas aplicadas atualmente contra a Covid, que exigem duas doses.