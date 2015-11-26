5 mil voluntários se organizam para pesquisar os impactos ambientais no rio Doce

O Grupo Independente de Avaliação de Impacto Ambiental (Giaia) trabalha com o apoio de voluntários. Cerca de 15 pesquisadores trabalham na coordenação e cerca de 5 mil voluntários já estão sendo alocados de acordo com suas especialidades para trabalhar no projeto. Entre as instituições envolvidas neste trabalho estão professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Viviane Schuch - 25-11-15

“Nós vamos acompanhar como o rio vai se comportar diante desse impacto desde o local do acidente até a foz do rio, no encontro com o mar. Todos os impactos que a gente conseguir levantar, a gente vai acompanhar”, afirmou a coordenadora do projeto, Viviane Shuch, em entrevista ao CBN Cotidiano.

Engenheiros, zoólogos e cientistas de diferentes áreas que devem percorrer um trajeto desde de Bento Rodrigues até a foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares.