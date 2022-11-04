5ª dose: Sesa esclarece dúvidas sobre dose de reforço da vacina contra Covid

A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário já está autorizado a receber a dose de reforço, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Para receberem a vacina é preciso ter em mãos um laudo médico comprovando a condição de imunossuprimido, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 04-11-22.mp3
Quem são os imunossuprimidos ? Pessoas com baixa imunidade, que apresentam enfraquecimento do sistema imunológico, seja por algumas doenças, por uso de medicamentos ou pela realização de procedimentos médicos. Estão nesse grupo: Pessoas com HIV/AIDS; Portadores de imunodeficiência primária grave e doenças autoimunes; Pessoas em tratamento de quimioterapia para câncer; Transplantados; Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); Pessoas que fazem uso contínuo de imunossupressores. (Ministério da Saúde).