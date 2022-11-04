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Saúde

5ª dose: Sesa esclarece dúvidas sobre dose de reforço da vacina contra Covid

Somente imunossuprimidos estão sendo beneficiados com esta nova fase da campanha

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2022 às 11:00
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário já está autorizado a receber a dose de reforço, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Para receberem a vacina é preciso ter em mãos um laudo médico comprovando a condição de imunossuprimido, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 04-11-22.mp3
Quem são os imunossuprimidos ? Pessoas com baixa imunidade, que apresentam enfraquecimento do sistema imunológico, seja por algumas doenças, por uso de medicamentos ou pela realização de procedimentos médicos. Estão nesse grupo: Pessoas com HIV/AIDS; Portadores de imunodeficiência primária grave e doenças autoimunes; Pessoas em tratamento de quimioterapia para câncer; Transplantados; Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); Pessoas que fazem uso contínuo de imunossupressores. (Ministério da Saúde). 

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