5ª dose: Sesa esclarece dúvidas sobre dose de reforço da vacina contra Covid

A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário já está autorizado a receber a dose de reforço, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Para receberem a vacina é preciso ter em mãos um laudo médico comprovando a condição de imunossuprimido, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin.