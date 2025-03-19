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Saúde

5 coisas que os médicos de um pronto-socorro gostariam que você evitasse

Ouça entrevista com o médico e diretor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Alexandre Bittencourt

Publicado em 19 de Março de 2025 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2025 às 10:56
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Se o paciente apresentar qualquer sintoma, como dor no peito, é crucial levá-lo ao pronto-socorro (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) Crédito:
O quão diferente é a rotina de um médico se comparada a outras profissões? Os profissionais da saúde estão diante do nascimento, mas em muitos casos, também da morte. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o médico e diretor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Alexandre Bittencourt, destaca algumas práticas que poderiam ser adotadas e hábitos que deveriam ser evitados para amenizar risco de ferimentos e mortes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Bittencourt - 19-03-25.mp3
1 - CUIDADO AO MERGULHAR: independente do local do mergulho, podendo ser em lagoas, praias ou cachoeiras, a prática oferece alguns riscos. No caso de locais rasos, o mergulho pode causar fraturas ou lesões sérias
2 - MOTO COM PROTEÇÃO: o médico chama atenção para o fato de muitos motociclistas e passageiras trafegarem de moto utilizando sapatos inadequados - isso também oferece risco de lesões sérias. Maioria dos feridos homens jovens. 
3 - SAIBA IDENTIFICAR UM AVC: O médico destaca que cada minuto é essencial. Sabendo identificar os sinais de um AVC, você pode acionar a emergência mais rápido.
4 - CIGARRO ELETRÔNICO DEVE SER EVITADO: com essência, colorido, brilhante... o cigarro eletrônico está na mão e na boca dos jovens. O médico destaca que o uso contínuo deixa sequelas graves no pulmão
5 - ESPORTE COM MODERAÇÃO: apesar de a prática esportiva ser essencial para a saúde, não adianta depositar e gastar toda a sua energia no futebol de fim de semana. O médico destaca que uma pessoa que gosta de bater aquela bola no fim de semana deve se preparar de segunda a sexta: bom para o corpo e bom para o coração. O ideal é fazer atividade de forma regular

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