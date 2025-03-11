Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial Covid

5 anos da pandemia: o papel da gestão da saúde pública

Ouça entrevista com o governador Renato Casagrande e com o ex-secretário de Estado de Saúde, Nesio Fernandes

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2025 às 11:14
Vacina da Moderna contra a Covid está atualizada para a variante XBB 1.5, uma subvariante da Ômicron
Vacina contra a Covid  Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que estávamos passando por uma pandemia da Covid-19. Naquele dia, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já contava com 52 casos confirmados em oito estados brasileiros. No Espírito Santo, apenas 1 caso havia sido confirmado. Pouco mais de um mês depois, no dia 30 de abril, o país já contava com 85.380 casos confirmados e 5.901 óbitos. 
Cinco anos depois, a CBN Vitória recebe o governador do Estado, Renato Casagrande e o Secretário de Estado da Saúde da época, Nésio Fernandes, para um bate-papo sobre a gestão pública da saúde naquele momento. Durante a conversa, os dois relembram como avaliaram a crise sanitária, quais estratégias foram implementadas e quais ações foram tomadas para que a população ficasse segura. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande e Nésio Fernandes - 11-03-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados