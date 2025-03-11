5 anos da pandemia: o papel da gestão da saúde pública

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que estávamos passando por uma pandemia da Covid-19. Naquele dia, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já contava com 52 casos confirmados em oito estados brasileiros. No Espírito Santo, apenas 1 caso havia sido confirmado. Pouco mais de um mês depois, no dia 30 de abril, o país já contava com 85.380 casos confirmados e 5.901 óbitos.