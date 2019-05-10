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49,3 mil capixabas não regularizaram o Título de Eleitor

O cancelamento atinge a quem não compareceu a três eleições seguidas, incluindo primeiro e segundo turnos

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 16:30

Publicado em 

10 mai 2019 às 16:30
Título de eleitor Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação
O prazo para a regularização do Título de Eleitor terminou na última segunda-feira (06). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Silvana Goddio Bastos Cardoso, dos 49.308 eleitores em situação de cancelamento, apenas 2.140 compareceram para a devida regularização.
"O eleitor que teve o título cancelado deve comparecer a um cartório eleitoral, apresentar um documento de identificação, um comprovante de residência e preencher a formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE). Além disso, é necessário pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno faltante", explicou.
Ouça a explicação completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Silvana Goddio Bastos Cardoso - 10-05-19
Clique aqui e veja a situação do seu Título de Eleitor.
 

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