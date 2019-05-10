49,3 mil capixabas não regularizaram o Título de Eleitor

O prazo para a regularização do Título de Eleitor terminou na última segunda-feira (06). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Silvana Goddio Bastos Cardoso, dos 49.308 eleitores em situação de cancelamento, apenas 2.140 compareceram para a devida regularização.

"O eleitor que teve o título cancelado deve comparecer a um cartório eleitoral, apresentar um documento de identificação, um comprovante de residência e preencher a formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE). Além disso, é necessário pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno faltante", explicou.