468 anos de Vitória: inovações e histórias da capital capixaba

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a rádio CBN Vitória apresenta, em parceria com os seus comentaristas, iniciativas que nasceram na cidade, histórias que marcaram a vida de seus moradores, além de temas que são desafios para o município.
Você vai conhecer, nesta seleção abaixo, por exemplo, que só em Vitória é possível encontrar faixas iluminadas para a travessia de pedestres. A cidade é pioneira no dispositivo de proteção à mulheres, conhecido como "Botão do Pânico", como também no compartilhamento de serviços.
Nasceram na capital capixaba tecnologias que já são sucesso nacional. Venha passear conosco pelos cantinhos preferidos de seus moradores e nos lugares onde a conexão crianças e meio ambiente é perfeita. A geografia e clima de Vitória favorecem a prática de exercícios ao ar livre. E ainda, você sabe quem foram Maria Ortiz, Maria Saraiva, Dona Maria Rosa, Dona Domingas e Rosa Helena Schorling Albuquerque, mulheres que dão nomes à ruas e logradouros da cidade?
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PROTEÇÃO DA MULHER
Vitória foi pioneira na oferta de um sistema de segurança para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, conhecido como "Botão do Pânico".
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dia
COMPARTILHAMENTO
A cidade de Vitória também saiu na frente nos modais de compartilhamento: bicicletas, patinetes e dentro de mais alguns meses, também de carro.
Pit Stop CBN
PEDESTRE
Presentes somente em Vitória, as faixas iluminadas para pedestres levam mais segurança para a travessia.
Direção Segura - Insp Valdo Lemos
TECNOLOGIA LOCAL
É da terra! Tecnologias desenvolvidas por capixabas, em Vitória, e que já são destaque. Ouça a seleção dos produtos desenvolvidos por profissionais locais e cuja importância extrapola a capital e o próprio Estado.
CBN e a Tecnologia
INOVAÇÃO
Capital da inovação: FindesLAB, antigo restaurante giratório da Federação das Indústrias, passa a ser um local de conexão entre startups e a indústria capixaba.
CBN Inovação
MULHERES FORTES
Uma viagem no tempo para recordar mulheres que marcaram a história de Vitória e cujos nomes viraram homenagem às ruas e logradouros. Entre os destaques estão figuras fortes como Maria Ortiz, Maria Saraiva, Dona Maria Rosa, Dona Domingas e Rosa Helena Schorling Albuquerque.
Coisas do Espírito Santo - Fernando Achiamé
TURISMO
Uma viagem por Vitória e a visita aos cantinhos preferidos de quem é apaixonado pela cidade.
Viaje na CBN - Edson Ruy
SAÚDE
Gastronomia local: moqueca capixaba, típica de Vitória, é rica em proteínas do peixe e se destaca por ser um alimento leve.
Boa Mesa CBN
LUGARES PARA VISITAR COM A FAMÍLIA
Cantinhos afetivos: locais preferidos da capital revelam apego emocional e são propício para conectar crianças urbanas com o meio ambiente.
CBN e a Família
UM ESPETÁCULO
Dois hinos para uma mesma cidade: Vitória tem hino oficial desde 1980, mas "Cidade Sol" é reconhecido como hino emocional da capital.
Clássicos CBN
PRÁTICA ESPORTIVA
Explore a capital capixaba: geografia e clima de Vitória favorecem a prática de exercícios ao ar livre, dos parques à orla de Camburi.
Boa Forma CBN
CONSUMIDOR
Saiba também quais são os principais serviços e atividades alvos de queixas dos consumidores em Vitória, com base em reclamações que chegam ao Procon Municipal.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin
POLUIÇÃO DO AR
A capital capixaba, apesar de estar entre as melhores cidades do Brasil para se envelhecer e com qualidade de vida, ainda precisa avançar, quando o assunto é a saúde de seus moradores x poluição do ar.
Consultório CBN - Michel Assbú
E como morar na ilha ou mesmo na parte continental de Vitória se torna praticamente impossível fugir da maresia, separamos dicas importantes para você conservar móveis e eletrodomésticos do ataque da corrosão.
CBN na sua Casa