468 anos de Vitória: inovações e histórias da capital capixaba

Pedra do Penedo Crédito: Arquivo ag

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a rádio CBN Vitória apresenta, em parceria com os seus comentaristas, iniciativas que nasceram na cidade, histórias que marcaram a vida de seus moradores, além de temas que são desafios para o município.

Você vai conhecer, nesta seleção abaixo, por exemplo, que só em Vitória é possível encontrar faixas iluminadas para a travessia de pedestres. A cidade é pioneira no dispositivo de proteção à mulheres, conhecido como "Botão do Pânico", como também no compartilhamento de serviços.

Nasceram na capital capixaba tecnologias que já são sucesso nacional. Venha passear conosco pelos cantinhos preferidos de seus moradores e nos lugares onde a conexão crianças e meio ambiente é perfeita. A geografia e clima de Vitória favorecem a prática de exercícios ao ar livre. E ainda, você sabe quem foram Maria Ortiz, Maria Saraiva, Dona Maria Rosa, Dona Domingas e Rosa Helena Schorling Albuquerque, mulheres que dão nomes à ruas e logradouros da cidade?

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PROTEÇÃO DA MULHER

Vitória foi pioneira na oferta de um sistema de segurança para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, conhecido como "Botão do Pânico".

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COMPARTILHAMENTO

A cidade de Vitória também saiu na frente nos modais de compartilhamento: bicicletas, patinetes e dentro de mais alguns meses, também de carro.

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Faixa iluminada na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro Crédito: Leonardo Silveira | PMV

PEDESTRE

Presentes somente em Vitória, as faixas iluminadas para pedestres levam mais segurança para a travessia.

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TECNOLOGIA LOCAL

É da terra! Tecnologias desenvolvidas por capixabas, em Vitória, e que já são destaque. Ouça a seleção dos produtos desenvolvidos por profissionais locais e cuja importância extrapola a capital e o próprio Estado.

Your browser does not support the audio element. CBN e a Tecnologia

INOVAÇÃO

Capital da inovação: FindesLAB, antigo restaurante giratório da Federação das Indústrias, passa a ser um local de conexão entre startups e a indústria capixaba.

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação

MULHERES FORTES

Uma viagem no tempo para recordar mulheres que marcaram a história de Vitória e cujos nomes viraram homenagem às ruas e logradouros. Entre os destaques estão figuras fortes como Maria Ortiz, Maria Saraiva, Dona Maria Rosa, Dona Domingas e Rosa Helena Schorling Albuquerque.

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TURISMO

Uma viagem por Vitória e a visita aos cantinhos preferidos de quem é apaixonado pela cidade.

Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - Edson Ruy

Moqueca de um dos estabelecimentos participantes do 3º Festival da Moqueca Capixaba de Anchieta Crédito: Renan Alves/Prefeitura de Anchieta

SAÚDE

Gastronomia local: moqueca capixaba, típica de Vitória, é rica em proteínas do peixe e se destaca por ser um alimento leve.

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LUGARES PARA VISITAR COM A FAMÍLIA

Cantinhos afetivos: locais preferidos da capital revelam apego emocional e são propício para conectar crianças urbanas com o meio ambiente.

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UM ESPETÁCULO

Dois hinos para uma mesma cidade: Vitória tem hino oficial desde 1980, mas "Cidade Sol" é reconhecido como hino emocional da capital.

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Pessoas aproveitam o domingo de sol para caminhar no calçadão de Camburi Crédito: Bernardo Coutinho

PRÁTICA ESPORTIVA

Explore a capital capixaba: geografia e clima de Vitória favorecem a prática de exercícios ao ar livre, dos parques à orla de Camburi.

Your browser does not support the audio element. Boa Forma CBN

CONSUMIDOR

Saiba também quais são os principais serviços e atividades alvos de queixas dos consumidores em Vitória, com base em reclamações que chegam ao Procon Municipal.

Your browser does not support the audio element. Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin

POLUIÇÃO DO AR

A capital capixaba, apesar de estar entre as melhores cidades do Brasil para se envelhecer e com qualidade de vida, ainda precisa avançar, quando o assunto é a saúde de seus moradores x poluição do ar.

Your browser does not support the audio element. Consultório CBN - Michel Assbú

E como morar na ilha ou mesmo na parte continental de Vitória se torna praticamente impossível fugir da maresia, separamos dicas importantes para você conservar móveis e eletrodomésticos do ataque da corrosão.