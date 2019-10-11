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ACIDENTE

45 mil veículos cadastrados de carga pesada circulam no ES

Batalhão de Trânsito destaca que além da fiscalização, condutor tem que atuar de forma consciente

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2019 às 11:34
A perícia feita na carreta de onde se soltou a bobina que matou o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães, esta semana, apontou que o veículo fazia o transporte dos produtos de forma irregular. Cinco bobinas estavam soltas e outras três com amarrações irregulares.
A fiscalização no transporte desse tipo de carga dentro das cidades é feita pela polícia de trânsito e guardas municipais. Em rodovias federais, pela polícia rodoviária federal. Em entrevista à CBN Vitória desta sexta-feira (11), o comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito, capitão Hércules Raul Maciel, explica que atualmente há 45 mil veículos de carga registrados no Espírito Santo, o que torna praticamente impossível parar todos os veículos que estão em circulação para fiscalização. O comandante destaca que além do transporte de carga, a polícia também fiscaliza os demais veículos que estão no trânsito urbano, como motos, carros e van escolares. Capitão Hércules Raul Maciel ressalta que diante de tantos veículos na rua, a conscientização do condutor é fundamental para que acidentes fatais não aconteçam.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Capitão Hércules Raul Maciel - 11-10-19
A empresa dona da carreta, Ramos & Ramos, alega que só fazia o transporte, e que o carregamento das bobinas havia sido feito pela empresa contratante pelo serviço, a Prysmian. O motorista fez bafômetro, que deu negativo, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido pelo delegado e liberado. Por sua vez, a Prysmian diz que contratou a Ramos & Ramos para manuseio, carga, amarração e transporte.
 

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