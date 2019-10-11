45 mil veículos cadastrados de carga pesada circulam no ES

A perícia feita na carreta de onde se soltou a bobina que matou o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães, esta semana, apontou que o veículo fazia o transporte dos produtos de forma irregular. Cinco bobinas estavam soltas e outras três com amarrações irregulares.

A fiscalização no transporte desse tipo de carga dentro das cidades é feita pela polícia de trânsito e guardas municipais. Em rodovias federais, pela polícia rodoviária federal. Em entrevista à CBN Vitória desta sexta-feira (11), o comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito, capitão Hércules Raul Maciel, explica que atualmente há 45 mil veículos de carga registrados no Espírito Santo, o que torna praticamente impossível parar todos os veículos que estão em circulação para fiscalização. O comandante destaca que além do transporte de carga, a polícia também fiscaliza os demais veículos que estão no trânsito urbano, como motos, carros e van escolares. Capitão Hércules Raul Maciel ressalta que diante de tantos veículos na rua, a conscientização do condutor é fundamental para que acidentes fatais não aconteçam.