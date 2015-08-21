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ENTREVISTA

45% dos inadimplentes não tem condições de pagar débitos em até 3 meses, revela pesquisa

O mau uso do cartão de crédito é o principal responsável pela inadimplência do consumidor brasileiro

Publicado em 20 de Agosto de 2015 às 21:22

Publicado em 

20 ago 2015 às 21:22
Na comparação entre 2014 e 2015, o valor médio das dívidas em atraso passou de aproximadamente R$ 4 mil para R$ 5,4 mil, o que representa um aumento real, já descontada a inflação, de 23% - mais que  o dobro da renda média do brasileiro. Problemas financeiros e emocionais podem contribuir para o endividamento. 
Um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais revela que quatro em cada dez (45%) brasileiros inadimplentes não têm condições financeiras de pagar suas dívidas atrasadas em um intervalo de até três meses.O estudo ainda dá conta do perfil dos devedores e as principais causas das dívidas, como explica Flávio Borges, gerente financeiro do SPC Brasil. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Flávio - 20-08-15

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