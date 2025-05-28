42% das ocorrências com morte no trânsito tinham alcool e outras drogas

Um estudo inédito realizado pela Polícia Científica do Espírito Santo aponta uma estatística preocupante nas estradas capixabas: 42% das pessoas que morreram em sinistros de trânsito haviam consumido álcool ou outras drogas antes do acidente. A análise, que abrange dados de 2013 a 2023, foi feita com base em laudos do Laboratório de Toxicologia Forense (LABTOX) e do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal e chefe do Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Científica, Mariana Dadalto, explica o estudo e discute o impacto das substâncias no comportamento dos condutores. Ouça a conversa completa!
