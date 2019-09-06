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400 kg de peixe para fazer moqueca em Castelhanos durante festival

Organização avisa que cada um que comprar o prato vai levar uma panelinha de barro

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 18:36

Publicado em 

06 set 2019 às 18:36
Praia dos Castelhanos, em Anchieta, Espírito Santo Crédito: João Paulo Rocetti
 
Para os apreciadores da verdadeira moqueca capixaba, Anchieta, no Litoral Sul do Estado, será palco da produção de uma das maiores moquecas do Espírito Santo. Ela será feita em uma panela de barro com 1,10 m de diâmetro, que comporta 400 quilos de peixes, camarões e temperos. O prato é um dos destaques do 3º Festival de Moqueca Capixaba na Praia dos Castelhanos, que começa nesta sexta (06) e vai até o domingo (08).
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Kênia Márcia dos Reis Mota, presidente da Associação Castelhanos em Ação, a previsão é comercializar cerca de 2,5 toneladas de moqueca durante os dias do evento. Nesses dias, a iguaria será comercializa nos quiosques, bares e restaurantes do balneário. Ela explica que a mudança de tempo em nada afetou o otimismo e a vontade de comer a verdadeira moqueca: badejo com camarão, arroz e pirão.
Ouça a conversa:
Entrevista - Fabio Botacin - Kenia Reis - 06-09-19

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