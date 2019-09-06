400 kg de peixe para fazer moqueca em Castelhanos durante festival

Para os apreciadores da verdadeira moqueca capixaba, Anchieta, no Litoral Sul do Estado, será palco da produção de uma das maiores moquecas do Espírito Santo. Ela será feita em uma panela de barro com 1,10 m de diâmetro, que comporta 400 quilos de peixes, camarões e temperos. O prato é um dos destaques do 3º Festival de Moqueca Capixaba na Praia dos Castelhanos, que começa nesta sexta (06) e vai até o domingo (08).