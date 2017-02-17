40 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo para os desfiles das Escolas de Samba

Aproximadamente 40 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo, em Vitória, para o desfile das escolas de samba dos grupos de acesso e especial. A Guarda Municipal de Vitória vai ajudar no policiamento, como explica o secretário de Segurança de Vitória, Fronzio Calheira.

"A Guarda vai ter a responsabilidade de fazer o controle do trânsito na região. Outro papel da Guarda, através dos agentes comunitários de segurança, juntamente com a Polícia Militar, é fazer o patrulhamento ostensivo. De maneira inédita vamos contar também com viaturas da Guarda de Vila Velha", destacou.

Sobre a fiscalização de motoristas que bebem e que assumem a direção de veículos, Fronzio afirmou que a Guarda não tem como fazer esse tipo de blitz, já que não dispõe de bafômetros. "Não temos esse tipo de equipamento e ainda não temos a confirmação de que o Batalhão de Trânsito vai participar com este tipo de ação".