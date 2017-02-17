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ENTREVISTA

40 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo para os desfiles das Escolas de Samba

Guarda Municipal de Vitória vai ajudar no policiamento

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 10:56

Publicado em 

17 fev 2017 às 10:56
Aproximadamente 40 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo, em Vitória, para o desfile das escolas de samba dos grupos de acesso e especial. A Guarda Municipal de Vitória vai ajudar no policiamento, como explica o secretário de Segurança de Vitória, Fronzio Calheira.
"A Guarda vai ter a responsabilidade de fazer o controle do trânsito na região. Outro papel da Guarda, através dos agentes comunitários de segurança, juntamente com a Polícia Militar, é fazer o patrulhamento ostensivo. De maneira inédita vamos contar também com viaturas da Guarda de Vila Velha", destacou.
Sobre a fiscalização de motoristas que bebem e que assumem a direção de veículos, Fronzio afirmou que a Guarda não tem como fazer esse tipo de blitz, já que não dispõe de bafômetros. "Não temos esse tipo de equipamento e ainda não temos a confirmação de que o Batalhão de Trânsito vai participar com este tipo de ação".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheiras - 17-02-17

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