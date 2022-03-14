40 mil pacotes de café apreendidos em supermercados capixabas

Operação conjunta apreende unidades de café com irregularidades em supermercados da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Por irregularidades como umidade excessiva e misturas de paus e cascas acima do limite permitido, mais de 40 mil pacotes de cafés torrados e moídos foram apreendidos em 13 supermercados de Vila Velha, Cariacica e Guarapari na última semana. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), delegado Eduardo Passamani, as investigações começaram após a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo receber denúncias de que marcas de café apresentavam irregularidades. De acordo com a Comissão, os produtos são das marcas Café Pedigo, Café Cachoeirinha e Café Pelé. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado traz detalhes da apreensão. Ouça a entrevista completa!

O delegado explicou que as irregularidades foram apontadas por meio de testes realizados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Segundo ele, os supermercados não agiram de má fé ao colocar os produtos à venda, mas foram ordenados pela autoridade policial a retirá-los de circulação, sendo impedida a comercialização.

Segundo o responsável pelas investigações, as empresas produtoras serão notificadas para esclarecimentos e poderão responder pelo crime contra a relação de consumo. As ações de monitoramento continuam para identificar nos estabelecimentos comerciais se existem outras marcas e produtos que apresentam irregularidades e estão fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O delegado informa que o consumidor que comprou algum desses produtos irregulares deve procurar o estabelecimento comercial para troca ou obter o reembolso do item comprado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernnda Queiroz - Eduardo Passamani - 14-03-22

O QUE DIZEM AS MARCAS Acionada pela reportagem de A Gazeta, o Café Pedigo informou que a apreensão é um jogo político e que pedirá novas análises. Leia na íntegra:

Informamos que o que está acontecendo nada mais é do que um jogo de políticos em conjunto com grandes marcas que querem ficar sozinhas no mercado. Foram apreendidos apenas 750 gramas do nosso café. Vamos pedir para que outra análise seja feita. Nunca agimos de má fé com nossos clientes.

A assessoria do Café Pelé informou que faz diversos testes e análises em todo o processo produtivo, e que aguarda comunicação oficial dos responsáveis pela operação. Veja nota na íntegra:

A Jacobs Douwe Egberts (JDE) tomou conhecimento da operação realizada ontem no Espírito Santo pela DECON – Defesa do Consumidor, envolvendo produtos de seis lotes da marca Café Pelé. A empresa esclarece que, como parte de seu controle de qualidade, realiza diversos testes e análises – incluindo de umidade – em todo o processo produtivo: na torra, na moagem e no produto final, já empacotado. A companhia aguarda uma comunicação oficial dos responsáveis pela operação para que possa apurar e esclarecer os fatos e reafirma seu compromisso e rigor em seguir todas as normas legais nos países em que atua, respeitando o consumidor e ofertando produtos de qualidade. Os lotes recolhidos pela Delegacia do Consumidor da marca Pelé são os seguintes:

LJA 072 0211 3

LJA 072 0222 1

LJA 071 4622 3

LJA 072 0321 3

LJA 071 3613 3

LJA 071 3621 3