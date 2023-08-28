40% dos motociclistas autuados em Vitória não possuem habilitação

Levantamento da prefeitura de Vitória aponta que 40% das infrações feitas pela Guarda Municipal a motociclistas são pelo fato do condutor não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operação e Fiscalização do Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Brunno Xavier, fala sobre o assunto. "Não estar habilitado para isso acaba por gerar um risco ainda maior para todos. Acidentes envolvendo moto, na maioria das vezes, acarretam lesões graves e óbito. Precisamos andar corretamente, independentemente do meio de transporte usado, para que todos cheguem ao destino final", explica. Além do risco, ele orienta que dirigir sem CNH é uma infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 880,41 e apreensão do veículo.