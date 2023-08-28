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Trânsito

40% dos motociclistas autuados em Vitória não possuem habilitação

O gerente de Operação e Fiscalização do Trânsito da Guarda Municipal, Brunno Xavier, fala sobre o assunto

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 ago 2023 às 11:50
Motocicleta, moto, motociclista
Motocicleta, moto, motociclista Crédito: Pexels
Levantamento da prefeitura de Vitória aponta que 40% das infrações feitas pela Guarda Municipal a motociclistas são pelo fato do condutor não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operação e Fiscalização do Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Brunno Xavier, fala sobre o assunto. "Não estar habilitado para isso acaba por gerar um risco ainda maior para todos. Acidentes envolvendo moto, na maioria das vezes, acarretam lesões graves e óbito. Precisamos andar corretamente, independentemente do meio de transporte usado, para que todos cheguem ao destino final", explica. Além do risco, ele orienta que dirigir sem CNH é uma infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 880,41 e apreensão do veículo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Bruno Xavier - 28-08-23

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