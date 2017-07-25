40% das crianças de até 14 anos estão em situação de pobreza no país

Dentre a população brasileira de zero a 14 anos, 40,2% se encontra em situação de pobreza. O percentual corresponde a mais de 17,3 milhões de jovens pobres no Brasil. É o que aponta um levantamento da Fundação Abrinq, divulgado nesta terça (25), que compara a situação da infância no Brasil com as metas assumidas pelo país nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). Saiba detalhes do assunto numa entrevista junto à Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq.