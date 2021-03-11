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365 dias de pandemia: estamos vivendo o pior momento desta história

Neste um ano da pandemia, a CBN Vitória reuniu especialistas que estão na linha de frente da Covid-19 para debater o assunto. Participaram deste debate Ethel Maciel, Pós-doutora em Epidemiologia; Eduardo Castro, médico intensivista; Henrique Bonaldi, médico cardiologista e Lauro Ferreira Pinto, médico infectologista

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:16
No dia 11 de março de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, anunciava que a Covid-19 podia ser caracterizada como uma pandemia. A primeira causada por um coronavírus. Isto é, a partir de então, o novo coronavírus começava a ser classificado como uma ameaça global. Na época do discurso de Adhanom, em todo mundo, eram 118 mil casos e 4.291 óbitos. Nesta quinta-feira (11), um ano depois, as marcas são catastróficas: 118 milhões de casos da Covid-19 no mundo e mais de 2 milhões e 600 mil mortes, de acordo com o painel da Universidade Johns Hopkins (EUA). 
Neste um ano da pandemia, a CBN Vitória reuniu especialistas que estão na linha de frente da Covid-19 para debater o assunto. Participaram deste debate Ethel Maciel, Pós-doutora em Epidemiologia; Eduardo Castro, médico intensivista; Henrique Bonaldi, médico cardiologista e Lauro Ferreira Pinto, médico infectologista. Para os convidados, estamos caminhando para uma sincronização do colapso envolvendo todos os estados brasileiros. 
Debate Coronavírus parte 1 - 11-03-21.mp3
Debate Coronavírus parte 2 - 11-03-21.mp3

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