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Carnaval de Vitória

35 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo durante os três dias de desfile

Ouça entrevista com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2025 às 11:05
Sambão do Povo na véspera dos desfiles do Carnaval de Vitória/2023
Sambão do Povo  Crédito: Leonardo Silveira
Abram alas que o Carnaval de Vitória já vai começar! A partir desta sexta-feira (21), as Escolas de Samba capixabas começam a colorir o Sambão do Povo. Para garantir a segurança e tranquilidade de todos os foliões, os que assistem e os que desfilam, o trânsito e a segurança na cidade sofreram algumas mudanças. A economia do município também ganha com a festa, numa estimativa de movimentar mais de R$ 40 milhões. De acordo com a Prefeitura de Vitória, são mais de 35 mil pessoas que aproveitam a data na cidade. Ouça entrevista com o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 21-02-25.mp3
Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro
Rosas de Ouro
Império de Fátima
Mocidade da Praia
Independente de Eucalipto
Andaraí
Independentes de São Torquato
Pega no Samba
Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
Unidos de Jucutuquara
Chegou o Que Faltava
Unidos da Piedade
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Novo Império
Independente de Boa Vista
Imperatriz do Forte
Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
Unidos de Barreiros
Mocidade Serrana
Tradição Serrana
Chega Mais
União Jovem de Itacibá

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