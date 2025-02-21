35 mil pessoas são esperadas no Sambão do Povo durante os três dias de desfile

Abram alas que o Carnaval de Vitória já vai começar! A partir desta sexta-feira (21), as Escolas de Samba capixabas começam a colorir o Sambão do Povo. Para garantir a segurança e tranquilidade de todos os foliões, os que assistem e os que desfilam, o trânsito e a segurança na cidade sofreram algumas mudanças. A economia do município também ganha com a festa, numa estimativa de movimentar mais de R$ 40 milhões. De acordo com a Prefeitura de Vitória, são mais de 35 mil pessoas que aproveitam a data na cidade. Ouça entrevista com o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 21-02-25.mp3
Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro
Rosas de Ouro
Império de Fátima
Mocidade da Praia
Independente de Eucalipto
Andaraí
Independentes de São Torquato
Pega no Samba
Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
Unidos de Jucutuquara
Chegou o Que Faltava
Unidos da Piedade
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Novo Império
Independente de Boa Vista
Imperatriz do Forte
Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
Unidos de Barreiros
Mocidade Serrana
Tradição Serrana
Chega Mais
União Jovem de Itacibá