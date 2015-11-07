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PLANO DE ILUMINAÇÃO

31 mil postes de iluminação de Vitória receberão lâmpadas a LED

As faixas de pedestre espalhadas pelas ruas da Vitória também ganharão um destaque diferenciado para facilitar a visão dos motoristas

Publicado em 07 de Novembro de 2015 às 17:22

Publicado em 

07 nov 2015 às 17:22
As faixas de pedestre espalhadas pelas ruas da Vitória ganharão um destaque diferenciado para facilitar a visão dos motoristas. As luminárias próximas a elas terão lâmpadas coloridas, semelhante à iluminação cênica usada em monumentos. Essa é uma das propostas do novo modelo de iluminação pública previsto para Vitória. Entre elas também está a substituição de todos os 31 mil pontos de iluminação por equipamentos a LED.
O novo modelo de iluminação tem como objetivo a modernização da infraestrutura da rede elétrica com a adoção de indicadores de desempenho e sistemas de monitoramento em tempo real. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, André Gomyde, destacou que a economia com a nova iluminação pode ser maior que 50% e todos os pontos estarão substituídos em 3 anos.
A empresa que for vencedora da licitação, prevista para 15 de dezembro, cuidará da iluminação da cidade por 25 anos. Ele ainda acrescenta que a entrega da iluminação da Capital a uma empresa privada representará economia para os cofres de Vitória.
“Depois de implantado o novo sistema, o custo da iluminação, que será toda em LED, deve reduzir em torno de 50%. A economia anual projetada será superior a R$ 3,5 milhões, além da melhoria na qualidade da iluminação”. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - André Gomide - 06-11-15

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