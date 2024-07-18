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Cultura no ES

31° Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (20); confira programação

Ouça a entrevista com a produtora-executiva do Festival, Larissa Delbone

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 18:09

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 jul 2024 às 18:09
Sesc Glória, no Centro de Vitória
Festival de Cinema de Vitória acontece no Sesc Glória Crédito: Sergio Cardoso
No próximo sábado (20), o maior festival de Cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória, dá início à sua 31ª edição. Até o dia 25 de julho, 78 filmes selecionados, 73 curtas e cinco longas-metragens serão apresentados em 12 mostras competitivas, tudo de forma gratuita. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a produtora-executiva do Festival, Larissa Delbone, compartilha os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!
Entrevista José Carlos Schaeffer - Larissa Delbone - 18-07-24

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