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Covid-19

304 mil pessoas com segunda dose da vacina contra a Covid em atraso no ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2021 às 12:08
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
304 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. "Recuperar o ritmo de vacinação é fundamental para migrar as regiões capixabas para o risco muito baixo", alerta o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O uso obrigatório de máscaras vai permanecer no Espírito Santo enquanto a taxa de transmissão não cair e se consolidar para abaixo de RT 1 e de cobertura vacinal superior a 90% da população com duas doses, explicou. Já há expectativa de vacinar em dezembro deste ano, com a terceira dose, os adultos com menos de 60 anos no Espírito Santo. Acompanhe a entrevista 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 04-11-21.mp3

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