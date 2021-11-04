304 mil pessoas com segunda dose da vacina contra a Covid em atraso no ES

304 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. "Recuperar o ritmo de vacinação é fundamental para migrar as regiões capixabas para o risco muito baixo", alerta o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O uso obrigatório de máscaras vai permanecer no Espírito Santo enquanto a taxa de transmissão não cair e se consolidar para abaixo de RT 1 e de cobertura vacinal superior a 90% da população com duas doses, explicou. Já há expectativa de vacinar em dezembro deste ano, com a terceira dose, os adultos com menos de 60 anos no Espírito Santo. Acompanhe a entrevista
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 04-11-21.mp3