300 mil capixabas ainda não enviaram declaração de Imposto de Renda

Faltam 18 dias para o fim do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2021. No Espírito Santo, segundo dados da Receita Federal desta quinta-feira (13), já foram recebidas 333.830 declarações e a expectativa total é receber 636 mil, ou seja, mais de 300 mil capixabas ainda precisam encaminhar o documento nesta reta final. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Jorge Alberto dos Santos, supervisor da Malha da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, que abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro, aponta os principais erros que os contribuintes devem evitar na hora de preencher a declaração. O supervisor destaca que a própria pressa para entregar a declaração nesta reta final já aumenta a probabilidade do documento ser preenchido de forma errada.