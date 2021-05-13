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RETA FINAL

300 mil capixabas ainda não enviaram declaração de Imposto de Renda

Os dados foram atualizados pela Receita Federal nesta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:37
Faltam 18 dias para o fim do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2021. No Espírito Santo, segundo dados da Receita Federal desta quinta-feira (13), já foram recebidas 333.830 declarações e a expectativa total é receber 636 mil, ou seja, mais de 300 mil capixabas ainda precisam encaminhar o documento nesta reta final. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Jorge Alberto dos Santos, supervisor da Malha da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, que abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro, aponta os principais erros que os contribuintes devem evitar na hora de preencher a declaração. O supervisor destaca que a própria pressa para entregar a declaração nesta reta final já aumenta a probabilidade do documento ser preenchido de forma errada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jorge Alberto dos Santos - 13-05-21.mp3
PLANTÃO VIRTUAL
Quem ainda tem dúvidas sobre a declaração pode acionar o plantão virtual da Receita Federal. "É só entrar no site da Receita. Lá vai ter o campo de agendamento para atendimento virtual. O atendimento é feito através do Microsoft Teams. Você faz o agendamento, alguém da Receita entra em contato por telefone e confirma o agendamento", aponta o auditor.

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