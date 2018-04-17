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DECLARAÇÃO ANUAL

300 mil capixabas ainda não enviaram à Receita a declaração de IR

Prazo termina em 30 de abril

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2018 às 11:59
A Receita Federal já recebeu até o início da manhã desta terça-feira (17), 230 mil declarações de capixabas sobre Imposto de Renda. Como a expectativa do órgão é de que até 30 de abril, prazo limite para o envio, sejam enviadas 530 mil declarações, nesta reta final ainda faltam 300 mil envios. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, esclarece as principais dúvidas sobre Imposto de Renda.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 17-04-18

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