300 mil capixabas ainda não enviaram à Receita a declaração de IR

A Receita Federal já recebeu até o início da manhã desta terça-feira (17), 230 mil declarações de capixabas sobre Imposto de Renda. Como a expectativa do órgão é de que até 30 de abril, prazo limite para o envio, sejam enviadas 530 mil declarações, nesta reta final ainda faltam 300 mil envios. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, esclarece as principais dúvidas sobre Imposto de Renda.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 17-04-18