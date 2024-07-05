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30 anos do incêndio na Vila Rubim: o que mudou desde então?

Ouça entrevista com o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jul 2024 às 11:48
Incêndio na Vila Rubim em Vitória completa 30 anos em 2024. Espírito Santo
Incêndio na Vila Rubim em Vitória completa 30 anos em 2024. Espírito Santo Crédito: Arquivo CBMES
Foi no dia 1º de julho de 1994 que a explosão de mais de vinte toneladas de fogos de artifício marcou a história do Espírito Santo. Na manhã daquela sexta-feira, lojas e carros ficaram destruídos, quatro pessoas morreram e 35 ficaram feridas no mercado da Vila Rubim, no Centro de Vitória. O estoque irregular do material inflamável e a dificuldade de abastecimento de água foram alguns pontos que fizeram com que a ocorrência ficasse na memória. Trinta anos depois do episódio, o que mudou? Em entrevista à CBN Vitória, quem explica é o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 05-07-24.mp3

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