30 anos do incêndio na Vila Rubim: o que mudou desde então?

Foi no dia 1º de julho de 1994 que a explosão de mais de vinte toneladas de fogos de artifício marcou a história do Espírito Santo. Na manhã daquela sexta-feira, lojas e carros ficaram destruídos, quatro pessoas morreram e 35 ficaram feridas no mercado da Vila Rubim, no Centro de Vitória. O estoque irregular do material inflamável e a dificuldade de abastecimento de água foram alguns pontos que fizeram com que a ocorrência ficasse na memória. Trinta anos depois do episódio, o que mudou? Em entrevista à CBN Vitória, quem explica é o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva.