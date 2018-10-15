3ª Ponte: cobrança unidirecional é definitiva e via terá nova faixa

Congestionamento na Terceira Ponte nesta terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

Após 120 dias de testes para a cobrança unilateral (apenas no sentido capital) na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) informou, nesta segunda-feira (15), que esse passa a ser o sistema de cobrança de pedágio definitivo na via. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral da Arsp, Júlio Castiglioni, elencou o pontos determinantes para modificar a cobrança após os testes.

"Primeiro é que não há desaceleração pelo motorista para passar pelas cancelas, ou seja, ele não precisa frear e depois acelerar para subir a parte de maior inclinação da ponte, no sentido Vila Velha. Em seguida, analisamos o risco de haver desequilíbrio econômico-financeiro no contrato com a concessionária pela fuga de motoristas para outras vias, como a Segunda Ponte. Ou seja, havia o risco do motorista vir de Vila Velha para Vitória pelo Centro e voltar pela Terceira Ponte por não ter a cobrança. Mas os dados mostram que isso não ocorreu: não houve mudança de comportamento do motorista. Se comparar os dados de tráfego no sentido Vila Velha entre os meses de agosto e setembro deste ano com os de 2017, não houve alteração desse fluxo: os número de agosto deste ano mostram queda no fluxo de 0,05% e os números de setembro são de redução de 0,18%", disse.

Sobre o fluxo no horário de pico da Terceira Ponte, o diretor-geral da Arsp informou que a modificação da cobrança apontou dois terços dos usuários não são afetados pela lentidão. "Temos 45 mil veículos por dia em direção a Vila Velha, sendo que 30 mil não passam pelo horário de pico", destacou.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Júlio Castiglioni - 15-10-18

NOVA FAIXA

Júlio Castiglioni ainda explicou que existe um plano da Arsp para melhoria no tráfego na Terceira Ponte que, segundo ele, está com a capacidade esgotada. Esse plano conta com três fases. "A primeira fase se encerra com a definição da cobrança unidirecional, apenas no sentido Vitória. A segunda fase é a retirada do "canteiro central" da ponte, criando uma terceira faixa, ou faixa reversível, para ser usada no sentido mais demandado do horário de pico", informou.

Pela manhã, a faixa seria liberada para o sentido Vitória, e à tarde, no sentido Vila Velha. O projeto para retirada do canteiro (mediana) da ponte foi entregue pela Rodosol e repassado para o DER-ES para análise dos engenheiros.