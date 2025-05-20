Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 275 denúncias de violência sexual contra crianças somente este ano no ES
Disque 100

275 denúncias de violência sexual contra crianças somente este ano no ES

A coordenadora-geral do Disque 100, Franciely Loyze Cunha, explica o funcionamento do serviço

Publicado em 20 de Maio de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mai 2025 às 10:38
Abuso
casos de violência sexual Crédito: Pixabay
No último domingo, dia 18, foi recordada a data do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída por lei federal em memória ao caso da menina Araceli Crespo de apenas 8 anos que foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Em 2025, completam-se 52 anos do trágico episódio.
O serviço Disque 100 funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, registrando denúncias de violações, disseminando informações e orientando a sociedade sobre a política de Direitos Humanos. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita – discando 100 em qualquer aparelho telefônico. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria, pelo WhatsApp (61) 99611-0100 ou Telegram, digitando "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo. O serviço também dispõe de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora-geral do Disque 100, Franciely Loyze Cunha, explica o funcionamento do serviço. 
O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita – discando 100 em qualquer aparelho telefônico. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria, pelo WhatsApp (61) 99611-0100 ou Telegram, digitando "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo. O serviço também dispõe de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras).
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Franciely Loyze Cunha - 20-05-25.mp3
Dados de Denúncias - sobre violência sexual contra criança e adolescentes:
2024
Brasil: 36.792
ES: 685
2025
Brasil: 12.029 (até 11/05/2025)
ES: 275

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados