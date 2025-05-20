275 denúncias de violência sexual contra crianças somente este ano no ES

casos de violência sexual Crédito: Pixabay

No último domingo, dia 18, foi recordada a data do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída por lei federal em memória ao caso da menina Araceli Crespo de apenas 8 anos que foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Em 2025, completam-se 52 anos do trágico episódio.

O serviço Disque 100 funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, registrando denúncias de violações, disseminando informações e orientando a sociedade sobre a política de Direitos Humanos. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita – discando 100 em qualquer aparelho telefônico. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria, pelo WhatsApp (61) 99611-0100 ou Telegram, digitando "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo. O serviço também dispõe de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora-geral do Disque 100, Franciely Loyze Cunha, explica o funcionamento do serviço.

O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita – discando 100 em qualquer aparelho telefônico. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria, pelo WhatsApp (61) 99611-0100 ou Telegram, digitando "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo. O serviço também dispõe de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Franciely Loyze Cunha - 20-05-25.mp3

Dados de Denúncias - sobre violência sexual contra criança e adolescentes:

2024

Brasil: 36.792

ES: 685

2025

Brasil: 12.029 (até 11/05/2025)