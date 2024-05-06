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26 bombeiros do ES vão atuar no resgate das enchentes no Rio Grande do Sul

11 integrantes da corporação embarcaram na última sexta-feira (03) e outros 15 na manhã desta segunda (06)

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 09:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2024 às 09:54
Equipe do Corpo de Bombeiros, que terá atuação no Rio Grande do Sul
Equipe do Corpo de Bombeiros, que terá atuação no Rio Grande do Sul Crédito: Corpo de Bombeiros ES
Os onze militares e dois cães do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo enviados ao Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas na última semana, já chegaram a Porto Alegre e começaram a atuar nesta segunda-feira (06) na cidade de São Leopoldo. Eles saíram na última sexta-feira (5) com a missão de auxiliar na busca, resgate e atendimento às vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Brasil. Na manhã desta segunda-feira (06), o governo do estado anunciou que mais um grupo segue para ajudar na busca pelos desabrigados. São mais 15 integrantes dos bombeiros e Defesa Civil, subindo para 26 o total de pessoas enviadas para os resgates. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, fala sobre a atuação no Rio Grande do Sul. Ainda não há prazo determinado para a permanência deles por lá. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Dos Santos Cerqueira - 06-05-24.mp3

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