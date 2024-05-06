26 bombeiros do ES vão atuar no resgate das enchentes no Rio Grande do Sul

Os onze militares e dois cães do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo enviados ao Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas na última semana, já chegaram a Porto Alegre e começaram a atuar nesta segunda-feira (06) na cidade de São Leopoldo. Eles saíram na última sexta-feira (5) com a missão de auxiliar na busca, resgate e atendimento às vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Brasil. Na manhã desta segunda-feira (06), o governo do estado anunciou que mais um grupo segue para ajudar na busca pelos desabrigados. São mais 15 integrantes dos bombeiros e Defesa Civil, subindo para 26 o total de pessoas enviadas para os resgates. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, fala sobre a atuação no Rio Grande do Sul. Ainda não há prazo determinado para a permanência deles por lá.