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RECEITA FEDERAL

250 mil capixabas ainda não declararam Imposto de Renda este ano

Ouça a entrevista com o delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2019 às 11:44
Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para o envio da Declaração de Imposto de Renda 2019, ano-base 2018. Aqui no Espírito Santo, dados atualizados desta segunda-feira (22) apontam que 300 mil contribuintes estão em dia com a Receita Federal, mas outros 250 mil ainda precisam concluir a declaração de Imposto de Renda, conforme alerta em entrevista à CBN Vitória o delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes - 22-04-19

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