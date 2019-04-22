250 mil capixabas ainda não declararam Imposto de Renda este ano

Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para o envio da Declaração de Imposto de Renda 2019, ano-base 2018. Aqui no Espírito Santo, dados atualizados desta segunda-feira (22) apontam que 300 mil contribuintes estão em dia com a Receita Federal, mas outros 250 mil ainda precisam concluir a declaração de Imposto de Renda, conforme alerta em entrevista à CBN Vitória o delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder.