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Cidades

25 mil imóveis ainda não estão interligados à rede de esgoto na Grande Vitória

Ouça entrevista com o presidente da Cesan, Munir Abud

Publicado em 20 de Março de 2025 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2025 às 10:43
Matéria sobre esgoto em Vila Velha
Canal da Costa Crédito: Fernando Madeira
A Cesan acaba de firmar um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A ação visa promover a regularização de imóveis não interligados à rede pública de esgotamento sanitário disponível.
Segundo informações do governo do Estado, "a parceria estabelece a implementação de um plano de ações coordenadas entre Cesan, Ministério Público e municípios para fiscalizar e regularizar as ligações de esgoto, contribuindo para a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto no Estado, conforme prevê o novo marco legal do saneamento". Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Cesan, Munir Abud, fala sobre o assunto e alerta que atualmente há 25 mil imóveis em situação irregular na Grande Vitória. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Munir Abud - 20-03-25.mp3

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