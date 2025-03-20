25 mil imóveis ainda não estão interligados à rede de esgoto na Grande Vitória

A Cesan acaba de firmar um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A ação visa promover a regularização de imóveis não interligados à rede pública de esgotamento sanitário disponível.

Segundo informações do governo do Estado, "a parceria estabelece a implementação de um plano de ações coordenadas entre Cesan, Ministério Público e municípios para fiscalizar e regularizar as ligações de esgoto, contribuindo para a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto no Estado, conforme prevê o novo marco legal do saneamento". Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Cesan, Munir Abud, fala sobre o assunto e alerta que atualmente há 25 mil imóveis em situação irregular na Grande Vitória.