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ENTREVISTA ESPECIAL

25 anos em que o ES enfrentou desafios no social, economia e política

Os entrevistados são Antonio Marcus Machado, economista, e Estilaque Ferreira, historiador

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:38
Imagens aéreas da Terceira Ponte com a cidade de Vitória ao fundo Crédito: Luciney Araújo
Em comemoração aos 25 anos da Rádio CBN Vitória, o CBN Cotidiano deste 30 de abril de 2021 convida para um passeio! Vamos caminhar pelos principais fatos históricos que marcaram o Espírito Santo nos últimos 25 anos e analisar como a economia a economia mudou nesse período.
Entrevista - Fabio Botacin - Estilaque Ferreira e Antonio Marcus Machado - 30-04-21.mp3
Quem nos ajuda nesta conversa é o historiador e professor aposentado Estilaque Ferreira e o economista Antonio Marcus Machado. Ouça essa viagem pelo tempo.

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