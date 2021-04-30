25 anos em que o ES enfrentou desafios no social, economia e política

Em comemoração aos 25 anos da Rádio CBN Vitória, o CBN Cotidiano deste 30 de abril de 2021 convida para um passeio! Vamos caminhar pelos principais fatos históricos que marcaram o Espírito Santo nos últimos 25 anos e analisar como a economia a economia mudou nesse período.
Entrevista - Fabio Botacin - Estilaque Ferreira e Antonio Marcus Machado - 30-04-21.mp3
Quem nos ajuda nesta conversa é o historiador e professor aposentado Estilaque Ferreira e o economista Antonio Marcus Machado. Ouça essa viagem pelo tempo.