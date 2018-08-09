24 pontos de fiscalização com câmeras já definidos para Vila Velha

Até o final deste ano estarão funcionando em Vila Velha 40 pontos de fiscalização do chamado cerco eletrônico. Até o momento 24 pontos já foram definidos. A partir do reconhecimento do veículo, será emitido um sinal sonoro para a Central de Videomonitoramento da prefeitura, que deve acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Todas as entradas da cidade vão ter uma câmera com a tecnologia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, também fala da integração dos dados com o cerco eletrônico já implementado em Vitória.

OS PONTOS DE CONTROLE:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Oberacy Emmerich - 09-08-18

PONTO 1: Alça da Terceira Ponte, saída da Rua Dr. Jairo de Matos Pereira

PONTO 2: Avenida Carioca, saída da Rua Inácio Higino

PONTO 3: Entrada da "Estrada do Dique" - Ao lado do viaduto do Shopping Boulevard

PONTO 4: Rodovia do Sol - Saída da Fazenda da Camping

PONTO 5: Rua Irapuru - Próximo ao Viaduto de Interlagos

PONTO 6: Rua Deputado Nilton Gomes - Próximo ao Posto Marcela

PONTO 7: Rua Guaraná com Rua Rio Marinho

PONTO 8: Avenida Carlos Lindenberg - Entrada da Segunda Ponte

PONTO 9: Avenida Carlos Lindenberg - Saída da Segunda Ponte

PONTO 10: Saída do trevo do bairro São Torquato - Próximo ao Incra

PONTO 13: Saída da Ponte Florentino Avidos

PONTO 14: Entrada da estrada Rodovia Leste, divisa com o bairro Rio Marinho

PONTO 15: Saída da Polícia Federal - Avenida Senador Robert Kennedy

PONTO 16: Saída da Rodovia Leste, divisa com o bairro Rio Marinho

PONTO 17: Trevo de Capuaba

PONTO 18: Avenida Carlos Lindenberg

PONTO 19: Avenida Champnant com a Avenida Luciano das Neves

PONTO 20: Avenida Resplendor com Rua Antônio Ataíde

PONTO 21: RODOVIA DO SOL - SAÍDA DE VILA VELHA

PONTO 22: Nova América com Vasco da Gama

PONTO 23: Rua Presidente Costa e Silva - Entrada da Ponte do Camelo