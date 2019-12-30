2020 é logo ali! Psicóloga dá dicas para cumprir suas metas

2020 já está chegando, e claro, a pergunta que passa pela mente de muitas pessoas é a seguinte: afinal, como vou conseguir atingir minhas novas metas? É sobre esse assunto que eu conversei com a psicóloga, neuropsicóloga e escritora Lucia Moyses. Pensar em pequenas metas e não acreditar em soluções rápidas e milagrosas são algumas das dicas da nossa entrevistada. Que tal pensar em metas mais simples e criar o seu plano de ação para atingir um objetivo, como alcançar o emagrecimento? Confira a conversa!
Entrevista - Gabriela Martins - Lucia Moyses - 12.21s - 30-12-19.mp3