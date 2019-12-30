Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Ano novo

2020 é logo ali! Psicóloga dá dicas para cumprir suas metas

Como traçar um planejamento para cumprir as metas feitas no réveillon

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 09:07

Publicado em 

30 dez 2019 às 09:07
Saiba como traçar metas e cumpri-las em 2020 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
2020 já está chegando, e claro, a pergunta que passa pela mente de muitas pessoas é a seguinte: afinal, como vou conseguir atingir minhas novas metas? É sobre esse assunto que eu conversei com a psicóloga, neuropsicóloga e escritora Lucia Moyses. Pensar em pequenas metas e não acreditar em soluções rápidas e milagrosas são algumas das dicas da nossa entrevistada. Que tal pensar em metas mais simples e criar o seu plano de ação para atingir um objetivo, como alcançar o emagrecimento? Confira a conversa!
Entrevista - Gabriela Martins - Lucia Moyses - 12.21s - 30-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados