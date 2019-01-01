2019 terá menos feriados prolongados, mas com impacto ao comércio

O brasileiro vai encontrar agora, em 2019, um calendário com menos feriados prolongados se comparado a 2018. E a gente conversa agora aqui no CBN Vitória com João Elvécio Faé, Vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), sobre os impactos que, ainda assim, os feriados trazem para os setores da economia. Ele explica que setores como o de turismo, hotelaria e restaurantes têm o impacto positivo em datas comemorativas, mas que para o comércio é um período mais negativo devido à baixa nos lucros. Confira!