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FERIADOS

2019 terá menos feriados prolongados, mas com impacto ao comércio

Confira a entrevista com João Elvécio Faé, Vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio)

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 12:47

Publicado em 

01 jan 2019 às 12:47
O brasileiro vai encontrar agora, em 2019, um calendário com menos feriados prolongados se comparado a 2018. E a gente conversa agora aqui no CBN Vitória com João Elvécio Faé, Vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), sobre os impactos que, ainda assim, os feriados trazem para os setores da economia. Ele explica que setores como o de turismo, hotelaria e restaurantes têm o impacto positivo em datas comemorativas, mas que para o comércio é um período mais negativo devido à baixa nos lucros. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - João Elvecio - 11.03s - 31-12-18.mp3

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