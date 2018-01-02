2018 com dívida velha? Saiba como retomar o controle das contas

Sair das dívidas em 2018 é o sonho de muitos brasileiros. São 59,9 milhões de pessoas com contas em atraso ou nomes negativados (39,5% da população com idade entre 18 e 95 anos), segundo dados do SPC Brasil e da CNDL referentes a novembro de 2017.
Mas já nos primeiros meses aparecem gastos com matrícula e material escolar, algumas parcelas das compras de fim de ano e aquelas fixas, como IPVA e IPTU.
Nesta edição do CBN Vitória o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, deixa as principais orientações.
Entrevista - Patricia Vallim - Reinaldo Domingos - 02-01-18