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REVEILLON

200 mil pessoas são esperadas em Camburi na passagem do ano

Em Vila Velha, a novidade é que em Itaparica também haverá queima de fogos em alto mar

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2019 às 12:16
Réveillon 2020: as programações de Vitória e Vila Velha
Daqui a três semanas acontece a festa da virada de ano, mas desde já as prefeituras da Grande Vitória estão mobilizadas nos preparativos para a festa de Réveillon 2020. Em Vitória, o Réveillon terá 17 minutos de luzes e cores no céu de Camburi, que contará com dois pontos de queima de fogos. Também haverá show pirotécnico coreografado nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto. Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a expectativa é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação. Na capital, as reservas de tendas serão feitas on-line e são gratuitas. A previsão do município é de que as inscrições sejam abertas ainda na primeira quinzena de dezembro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Krohling - 05-12-19.mp3
A tradicional queima de fogos sairá em cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. As outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras).
Em Vila Velha, haverá fogos de artifício para o Réveillon em diversas localidades do município. Na Praia da Costa e em Itaparica, serão instaladas balsas em alto mar. Barra da Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Frutas também contarão com show pirotécnico na orla, porém na areia, em um espaço delimitado para garantir a segurança de cidadãos e turistas. Ao todo, serão 15 minutos. Em Vila Velha, a prefeitura vai disponibilizar 300 vagas para tendas particulares ao longo da orla. As inscrições para instalação começaram na segunda-feira (2). Os interessados têm até o dia 17 de dezembro para solicitar uma vaga pessoalmente na coordenação de posturas municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 14 às 17h. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Neymara Carvalho - 05-12-19.mp3
Para efetuar a inscrição em Vila Velha, o cidadão deverá comparecer pessoalmente ou representado por procuração, com firma reconhecida pelo titular, munido de cópias simples acompanhadas dos originais de RG; CPF; comprovante de residência e comprovante de pagamento da taxa expedida pela prefeitura no valor de R$ 108,85. A retirada das autorizações acontecerá entre os dias 26 30 de dezembro, das 14h às 17h, na coordenação de posturas. Será liberada a colocação de tendas na praias a partir das 8h no dia 31 de dezembro e a retirada deverá ocorrer até às 12h do dia 2 de janeiro.
O aluguel ou aquisição das tendas é de responsabilidade do cidadão que solicitará a vaga perante o município. As empresas de locações só poderão montar as tendas dos munícipes que apresentarem autorização expedida pela coordenação de posturas.s de fogos em cada localidade.
 

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