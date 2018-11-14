200 economistas brasileiros se reúnem para lançar a "Carta Brasil"

Um grupo de 200 economistas de todo o país lançou esta semana o que eles denominaram de "Carta Brasil", documento que reúne um conjunto de propostas para o futuro governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Um dos integrantes deste movimento, Bruno Funchal, secretário de Estado da Fazenda, explica que são contribuições para ajudar o Brasil na retomada do crescimento, assim como nas discussões dos grandes temas, como carga tributária e reformas.