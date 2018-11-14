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ECONOMIA

200 economistas brasileiros se reúnem para lançar a "Carta Brasil"

Um conjunto de ideias de como levar o Brasil para o rumo do crescimento

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 13:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2018 às 13:35
Um grupo de 200 economistas de todo o país lançou esta semana o que eles denominaram de "Carta Brasil", documento que reúne um conjunto de propostas para o futuro governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Um dos integrantes deste movimento, Bruno Funchal, secretário de Estado da Fazenda, explica que são contribuições para ajudar o Brasil na retomada do crescimento, assim como nas discussões dos grandes temas, como carga tributária e reformas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Funchal - 14-11-18

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