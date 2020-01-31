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CIDADE DEVASTADA

20% das empresas de Iconha conseguiram reabrir, avalia associação

Iconha foi uma das cidades mais afetadas pelo temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:09
Voluntários se unem em mutirão de limpeza em Iconha Crédito: Raquel Lopes
Iconha foi uma das cidades mais afetadas pelo temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo no dia 17 de janeiro. O nível do rio subiu mais de cinco metros, invadindo casas e comércios. No último dia 20, Wanderson Wernek Nicolini, presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha (ACINIC), em entrevista ao CBN Cotidiano, destacou a devastação de 100% do comércio da região. Todos os supermercados e bancos foram atingidos pela água, por exemplo. Passadas duas semanas, Wanderson Nicolini diz em entrevista à Rádio CBN Vitória que a cidade tenta se reerguer. 
"O que posso dizer é que nossa cidade está em reconstrução. Houve muitas perdas. Na Avenida Muniz Freire, uma das mais atingidas pela enxurrada apenas uma loja conseguiu voltar a abrir, que é uma casa de ração", diz.
Sobre a tentativa de retomada do comércio, ele diz que "20% das empresas reabriram". 
Questionado sobre uma frase que circulou pelas redes sociais convidando a população a consumir em Iconha, o presidente diz que também recebeu a publicação e que pensa em colocar um outdoor na entrada da cidade. "Recebi essa publicação da Carol Veiga e quem passa por Iconha já encontra uma padaria aberta, as lanchonetes para compra um lanche. Queremos botar isso numa placa na entrada da cidade para convidar a todos a conhecerem nossa terra", diz. 
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Wanderson Nicolini - 31-01-20

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