20% das empresas de Iconha conseguiram reabrir, avalia associação

"O que posso dizer é que nossa cidade está em reconstrução. Houve muitas perdas. Na Avenida Muniz Freire, uma das mais atingidas pela enxurrada apenas uma loja conseguiu voltar a abrir, que é uma casa de ração", diz.

Questionado sobre uma frase que circulou pelas redes sociais convidando a população a consumir em Iconha, o presidente diz que também recebeu a publicação e que pensa em colocar um outdoor na entrada da cidade. "Recebi essa publicação da Carol Veiga e quem passa por Iconha já encontra uma padaria aberta, as lanchonetes para compra um lanche. Queremos botar isso numa placa na entrada da cidade para convidar a todos a conhecerem nossa terra", diz.