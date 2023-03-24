20 anos da morte do Juiz Alexandre Martins

Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 24 de março de 2003 Crédito: Nestor Muller/Arquivo

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, era assassinado logo no início da manhã, quando chegava a uma academia de ginástica em Vila Velha. Foram três disparos: sendo um deles à queima-roupa. Alexandre chegou a ser socorrido, levado ao hospital mais próximo, mas não resistiu. A desorganização dos presídios capixabas e o crime organizado infiltrado em todas as áreas do setor público marcavam o Espírito Santo naquela época. E ele, atuava exatamente no enfrentamento a estas organizações.

Tudo começou quando ele e outros dois magistrados, em 2001, passaram a atuar como juízes auxiliares da Vara de Execuções Penais (5ª Vara Criminal de Vitória) e começaram a receber ameaças por tentarem organizar a entrada e saída de presos do sistema prisional do Estado. Eles também fizeram denúncias contra o titular da Vara da época, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, por conceder benefícios irregulares a presos.

Três denúncias oferecidas pelo Ministério Público Estadual relatam que de um lado, existia uma quadrilha formada por traficantes e militares. No outro extremo, um esquema criminoso com envolvimento de policiais e membros do Judiciário, com o apoio ainda de importantes lideranças dos demais Poderes. Juntos, os dois grupos praticavam múltiplos crimes de corrupção e extorsão, além de mortes encomendadas. E foi exatamente por desvendar e denunciar essa trama e combater o crime organizado no Espírito Santo, é que o juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado.

A CBN Vitória conta esta história, com a ajuda de muitas vozes, há 20 anos. Nas vozes de Renata Rocha, Keila Gasparini, Paulo Mario Martins, Eduardo Santos, Wagner Barbosa, Nety Façanha, Bruno Faustino, Bruno Dalvi, Eduardo Fachetti, Leticia Gonçalves, Leticia Cardoso, Cristiana Euclydes, Paulo Rogerio, Leandro Nossa, Carolina Sait, Diony Silva, Patricia Scalzer, Regina Trindade e Vilmara Fernandes.

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Acusados

Nestas três denúncias, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) representou contra dez pessoas, das quais nove já foram julgadas. Apenas um, o colega de magistratura da vítima, Antônio Leopoldo Teixeira, apontado como um dos mandantes, ainda aguarda julgamento. Ele nega as acusações sobre sua participação no homicídio. Um depoimento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira em 2005 sobre o assassinato de Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003, foi anexado à ação somente em 2021, 16 anos depois, gerando um grande embate na Justiça estadual, que há dois anos avalia se o conteúdo deve ou não ser aceito como prova. A princípio, o documento foi considerado ilícito pela Justiça, mas recursos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que avalia o material como importante, e da defesa, que considera ilegal, têm atrasado o processo. Somente no ano de 2021, o julgamento dele foi marcado três vezes e foi novamente adiado por tempo indeterminado, justamente para que a Justiça decida se o documento deve ou não ser considerado válido.

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O material anexado à ação penal é um depoimento de Leopoldo prestado ao então delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Danilo Bahiense — hoje deputado estadual — e um dos que investigaram o assassinato de Alexandre Martins. Em um áudio, obtido ainda em 2005, Leopoldo relata medo de ser morto por bandidos se revelasse que sabia de uma trama e tentasse salvar a vítima. A defesa alega que gravação é uma prova ilícita. Além de 10 horas de áudio, há a degravação (transcrição literal) do depoimento com laudo pericial, que totaliza mais de 250 páginas. Diante do dilema levantado, o conteúdo foi retirado do processo por determinação judicial até que se resolva o impasse. Quem fala sobre o último júri do caso são os promotores João Grimaldi e Vanessa Morelo Amaral, ambos da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

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Mas o que levou todas essas pessoas a tramarem o assassinato do juiz Alexandre? A busca pelos assassinos, as investigações que levaram à prisão e à condenação de nove dos dez acusados. Esta história é contada por quem esteve a frente de todo o caso: o colega do magistrado assassinado, o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, o procurador do Ministério Público Estadual, Sócrates de Souza e o então secretário de Estado de Segurança na época do crime, Rodney Miranda.

Aos 32 anos, Alexandre foi morto quando saía de seu carro, em frente à academia Belle Forme, em Itapuã, Vila Velha. Foi alvo de dois tiros — no peito e braço — disparados por Giliarde Ferreira de Souza. O último, na cabeça, quando o juiz já estava caído no chão, foi feito por Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão. De acordo com o MPES, os dois executores do juiz Alexandre foram contratados. Em um depoimento à polícia, Lumbrigão revelou que o crime foi de mando e que receberia R$ 15 mil. Ele também foi apontado como sendo pistoleiro de uma organização criminosa especializada em mortes por “encomenda” e narcotráfico, liderada por Fernandes de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção.

Para realizar o crime, Giliarde e Lumbrigão utilizaram pistolas .40 e .765, sendo que a última, assim como a moto, eles pegaram emprestadas, respectivamente, com André Luiz Barbosa Tavares, o Yoshito, e Leandro Celestino dos Santos, o Pardal. Os contratantes foram os sargentos da Polícia Militar Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva. Ambos, segundo a denúncia, atuavam na quadrilha de Cabeção. Como mandantes do crime, o MPES apontou três pessoas. o coronel da reserva Walter Gomes Ferreira, o Coronel Ferreira, e o ex-policial civil Luiz Claudio de Andrade Baptista, o Calu, que foi absolvido das acusações.

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O ESQUEMA

Segundo denúncia do MPES, os três juízes constataram um esquema de favorecimento à criminalidade organizada. “Com concessões irregulares de benefícios a criminosos já condenados e autorizações de transferência de presos para unidades existentes no interior do Estado, onde o resgate dos mesmos era facilitado, sempre mediante o recebimento de vantagens financeiras indevidas.” Era a chamada venda de sentenças. Na denúncia é informado ainda que “pistoleiros condenados em regime fechado podiam livremente deixar o cárcere, a qualquer momento do dia ou da noite, para praticar os mais diversos crimes, principalmente os homicídios de encomenda, formatando-se aí um perfeito álibi para as raias da impunidade”.

No comando do esquema criminoso, aponta o MPES, estava o magistrado Antônio Leopoldo Teixeira, coordenador da 5ª Vara de Execuções Penais. Ele era o único juiz com atuação junto à vara e que tinha competência em todo o Estado. O esquema foi denunciado pelos juízes Alexandre e Carlos Eduardo Lemos à Corregedoria–Geral de Justiça do TJES, no ano de 2001, através de dois relatórios minuciosos, “escorados em amplo acervo probatório”, relatou o MPES. Já naquele ano, as ameaças à vida deles começaram a ser frequentes. Houve até invasão à casa de Carlos Eduardo.

E foi aqui na CBN Vitória que o juiz assassinado concedeu a última entrevista de sua vida, quatro dias antes do assassinato, ocorrido em uma manhã de segunda-feira do dia 24 de março de 2003. A entrevista foi à jornalista Fernanda Queiroz. Relembre um trecho deste depoimento.

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O pai do juiz assassinado, Alexandre Martins, aguarda por um desfecho há 20 anos. "O único que está preso é o Ferreira, porque ele demorou a ser preso. Só por isso. Mas os outros, que foram presos quase que em flagrante, estão soltos. Os executores foram condenados a mais de 20 anos, em regime fechado. Mas todos tiveram progressão da pena e saíram, no máximo, com seis anos. Espero que não ocorra prescrição para o último acusado". disse o pai Alexandre Martins.

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O que diz a defesa de Leopoldo

De acordo com o advogado Flavio Fabiano — que assumiu a defesa de Leopoldo em agosto de 2021, por volta de um mês antes da data em que estava marcado o júri do magistrado aposentado, antes de ser adiado por tempo indeterminado —, as declarações contidas no áudio em que "claramente diz que temia pela própria vida" se referem a fatos que ele tomou conhecimento após a morte de Alexandre Martins, sobre a existência de "um conluio, um consórcio para chegar e incriminar pessoas em relação à morte do doutor Alexandre Martins". O advogado recorre para que este áudio não seja incluído no processo. No áudio, obtido ainda em 2005, Leopoldo relata medo de ser morto por bandidos se revelasse que sabia de uma trama e tentasse salvar a vítima. a defesa alega que gravação é uma prova ilícita. Ouça entrevista com o advogado Flavio Fabiano.

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Leopoldo também respondeu pela acusação de corrupção passiva por conceder benefícios irregulares a presos quando era titular da Vara de Execuções. Sobre a acusação de corrupção, foi absolvido em primeiro grau, houve recurso do Ministério Público. O Tribunal de Justiça acatou, o condenando a pena de cinco anos e seis meses em regime semiaberto. Em março de 2014, o STJ reviu a pena para um ano e quatro meses de prisão para cada delito de corrupção passiva. Com o redimensionamento da pena, foi confirmada a prescrição.

Ao longo da apuração do Tribunal de Justiça, e até os dias atuais, Leopoldo afirma ser inocente. Antes de ser indiciado pelo crime de mando, ele recebeu ofertas do Judiciário para fazer “delação premiada”, o que lhe garantiria uma série de benefícios. Uma das possibilidades era receber visto para viver no exterior depois de quitar suas pendências com a Justiça. Para ter direito aos benefícios, ele deveria contar tudo o que sabia sobre a trama para matar o juiz Alexandre Martins e sobre as pessoas supostamente envolvidas. No entanto, preferiu se calar quando interrogado novamente.

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Quem já foi condenado e quem aguarda julgamento

Os mandantes

1 - Antônio Leopoldo Teixeira

Situação - Pelo crime, chegou a ser preso de abril a novembro de 2005. Foi denunciado pelo MPES em 20 de abril de 2005, como um dos mandantes, denúncia aceita pela Justiça estadual em 28 do mesmo ano. Na ocasião, ele também foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo com a aposentadoria compulsória em processo administrativo onde foram apontadas irregularidades praticadas por ele no período em que era titular da Vara de Execuções Penais.

Hoje - Aguarda julgamento. A data chegou a ser marcada três vezes em 2021, mas foi adiada por tempo indeterminado. O crime prescreve em 2027, quando ele completa 70 anos.

2 - Walter Gomes Ferreira, o Coronel Ferreira

Situação - Apontado como um dos mandantes do crime, foi condenado em 30 de agosto de 2015 a 23 anos, por homicídio e formação de quadrilha.

Hoje - Teve a pena de homicídio reduzida para 16 anos, e prescrita a pena relativa à formação de quadrilha. Permanece preso.

Absolvido

Claudio Luiz Andrade Batista, o Calu

Situação - Apontado como um dos mandantes do crime, foi julgado e absolvido das acusações em 30 de agosto de 2015

Hoje - em liberdade por ter sido absolvido

Os intermediários

4 - Heber Valêncio

Situação - Apontado como intermediário do crime, segundo o MPES ele alugou um apartamento para monitorar a rotina da vítima, e viabilizou os executores. O ex-sargento da PM foi condenado em 27 de outubro de 2005 a 20 anos e 3 meses

Hoje - Progrediu para o regime aberto em setembro de 2009.

5 - Ranilson Alves da Silva

Situação - Apontado como intermediário do crime, segundo o MPES ele alugou um apartamento para monitorar a rotina da vítima, e viabilizou os executores. O ex-sargento da PM foi condenado em 7 de dezembro de 2005 a 15 anos.

Hoje - Progrediu para o regime aberto em maio de 2008.

6 - Fernandes de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção

Situação - Apontado pelo MPES de intermediário da morte, fornecendo os pistoleiros para a execução do juiz, foi condenado a 23 anos de prisão em 24 de novembro de 2005

Hoje - Estava em liberdade, mas foi assassinado a tiros dentro de um veículo, em Itapuã, Vila Velha, em 28 de junho de 2020, na Terceira Ponte.

Apoio:

7 - André Luiz Barbosa Tavares, o Yoshito

Situação - De acordo com o MPES, ele emprestou a moto utilizada por Lumbrigão e Giliarde no dia do crime. Foi condenado em 8 de novembro de 2005 a 8 anos e 4 meses

Hoje - Progrediu para o regime aberto em outubro de 2007.

8 - Leandro Celestino dos Santos, o Pardal

Situação - Segundo o MPES, ele emprestou a pistola calibre .765 usada por Giliarde para atirar no juiz. Foi condenado em 12 de novembro de 2005 a 15 anos e 2 meses

Hoje - Progrediu para o regime aberto em outubro de 2010.

Executores:

9 - Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão

Situação - Confessou o crime, relatando que deu o último tiro no juiz, na cabeça, quando ele já estava caído no chão. Condenado em 16 de setembro de 2004 a 25 anos e 8 meses por homicídio, furto e formação de quadrilha

Hoje - Progrediu para o regime aberto em agosto de 2019.

10 - Giliarde Ferreira de Souza, o Gi

Situação - Executor, deu dois tiros no juiz, braço e peito. Condenado em 16 de setembro de 2004 a 25 anos e 8 meses por homicídio, furto e formação de quadrilha

Hoje - Progrediu para o regime aberto em dezembro de 2010.